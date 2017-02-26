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Dünya

ABD'de festival alanına araba girdi; 28 yaralı

Polis, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi

26 Şubat 2017 11:39

Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına arabasıyla giren sürücü, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kişi arabasıyla sokak festivali izleyen kalabalığın arasına girdi. Geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına arabasıyla giren kişi, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi. Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

 

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