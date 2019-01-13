ABD'de federal hükümetin kapalı kalma süresi rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre arasında Meksika sınırına duvar örülmesiyle bağlantılı anlaşmazlık ve buna bağlı olarak devam eden siyasi kriz 22’inci gününde. Bütçe aktarılamayan federal hükümetin kısmen kapalı kalmasına yol açan kriz, Amerika’da “en uzun kapanma” olarak tarihe geçti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, üç haftayı geçen kriz sonunda gerek işten zorunlu olarak uzaklaştırılan, gerekse her koşulda işbaşında olmaları gereken federal hükümet çalışanları ilk olarak dün maaşlarını alamadı. Yaşanan durum, krize kendi çözümlerini sunmaya çalışan Trump ve Cumhuriyetçi Partilileri de zorda bıraktı.

Dün Temsilciler Meclisi ve Senato, kriz sona erer ermez memurlara kesilen maaşlarının geri ödenmesini sağlayacak tasarıyı onayladı, ancak krizin yakın bir zamanda sona ermesi beklenmiyor. Kongre üyeleri de pazartesi yeniden toplanmak üzere kendi seçim bölgelerine döndü. Muhalefetteki Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden Meksika sınırına duvar örülmesi için beklediği ödeneği alma umudu azalan Trump, şimdi acil durum ilan etme yetkisini kullanarak duvarın masraflarını üstlenmeyi düşünüyor. Ancak bu düşüncenin kendi partilileri tarafından da akla yatkın bulunmaması Trump’ı, krize başka çözüm bulma yönünde Kongre’ye çağrıda bulunmaya itti.

Trump dün yaptığı açıklamada, “şimdilik” ulusal acil durum ilan etmeyi düşünmediğini, ama bu yetkiye sahip olduğunu söyledi. Buna rağmen Trump şimdilik Kongre’yle bir uzlaşma yolu aramaya çalışacağını belirtti.

Dün maaşlarını alamayan federal hükümet çalışanlarının sayısı 800 bini buluyor. Bazı devlet memurları, dün boş maaş çeklerini sosyal medyada yayınladı ve krizin sona ermesi çağrısı yaptı. Beyaz Saray, Meksika sınırına inşa edilecek duvar için Kongre’den milyarlarca dolar bütçe isteyen Trump’ın bu kriz yüzünden destek kaybetmesinden kaygı duyuyor.

Kamuoyu yoklamaları da hükümetin kapanmasının yol açtığı krizin sorumluluğunu ağırlıklı olarak Başkan Trump’a yüklüyor. Ödenek beklentisi azalan Trump yönetimi, Kongre’yi atlayarak sınır duvarı için gerekli bütçeyi mevcut federal kaynaklardan sağlayacak planlar üzerinde çalışmayı hızlandırdı. Beyaz Saray, bir seçenek olarak Amerika’daki doğal afetlerle mücadele için ordu istihkam birliklerine ayrılan yaklaşık 14 milyar dolarlık bütçeden duvar inşaatına para aktarmayı düşünüyor. Ancak bu planların kamuoyuna yansıması, özellikle doğal afet mağduru ve toparlanmaya çalışan eyaletlerle Porto Riko’dan tepkilere yol açtı.

Başkan Trump, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,5 milyar dolar bütçe istiyor ve duvarın bu sınırdaki kaçak göçmen sorununu çözeceğine inanıyor.