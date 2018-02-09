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Dünya

ABD'de federal hükümet ikinci kez kepenk kapattı

Hükümet, ilk Donald Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı

09 Şubat 2018 12:23

ABD’de hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, Kongre'nin son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

Başkan Donald Trump'ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe, ABD Senatosu’nda kabul edilmedi. Hükümetin kepenk kapatması, zorunlu olmayan tüm federal hizmetlerin durdurulması anlamına geliyor.

20 Ocak'ta ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyar dolara mal olmuştu.

 

ABD'de hükümetin resmen kapanması ne anlama geliyor?

Müzakarelerin tıkanmasına gerekçe olarak, ABD'ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti. 

Böylece ABD taraifinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı partinin ağırlığı olduğu bir dönemde federal hükümet kapanmış oldu. 

Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.

ABD'deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.

Hangi hizmetler muaf?

Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.

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