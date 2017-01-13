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Dünya

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı'na başkanlık seçimleri soruşturması

İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi

13 Ocak 2017 01:20

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, FBI ve bakanlığın Kasım 2016’daki ABD başkanlık seçimleri öncesindeki eylemlerine dair inceleme başlatılmasına karar verdi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi’nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

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