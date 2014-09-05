T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de fast food isyanı

ABD'de fast food restoran zincirleri çalışanları greve gitti. Bir günlük iş bırakma eylemine binlerce çalışan katıldı. Polis gösterilere müdahale etti.

05 Eylül 2014 15:01


New York'un merkezi Times Meydanı'nda bulunan McDonald's şubesi önünde gösteri
düzenleyen gruba polis müdahale etti. Grevi organize eden "15 için mücadele" (Fight
for 15) isimli girişimin çok sayıda üyesi göz altına alındı.

Girişimin başta Los Angeles, Detroit ve Boston olmak üzere 150'ye yakın Amerikan
şehrinde düzenlediği gösterilere polisin yer yer müdahale ettiği, bazı göstericilerin polis
tarafından göz altına alındığı belirtildi.

"15 için mücadele" girişimi, fast food restoran zincirlerinde saat ücretinin 15 dolara
çıkarılmasını talep ediyor. Ülke genelinde ortalama saat başı ücreti halen 7,5 dolar
seviyesinde bulunuyor.

Obama çalışanlara destek çıktı

"15 için mücadele" girişiminin kampanyası McDonald's, Burger King ve diğer fast
food restoran zincirlerinde yaklaşık iki yıldır yürütülüyor. Kampanya, aralarında
Başkan Barack Obama'nın da bulunduğu tanınmış isimler tarafından destekleniyor.
Obama, bir süre önce, "Bu ülkede, fast food çalışanlarının ailelerine onurlu bir hayat
sunmak için ücret artışı talep eden bir ulusal hareket var" ifadelerini kullanarak
kampanyayı övmüştü.   
 
McDonald's yönetiminden yapılan açıklamada, "emeklerine saygı duyduğumuz
çalışanlarımıza adil bir ücret ödüyoruz. Muhtemel bir ücret artışı kademeli olarak
uygulanacaktır" denildi. Açıklamada, "şiddete yer vermeyen gösteri hakkını saygıyla
karşılıyoruz" görüşüne yer verildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDYorkTimes MeydanıMcDonaldLos Angeles DetroitBostonAmerikanMcDonald Burger KingBaşkanBarack ObamaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/epd NH/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24