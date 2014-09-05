ABD'de fast food isyanı



New York'un merkezi Times Meydanı'nda bulunan McDonald's şubesi önünde gösteri

düzenleyen gruba polis müdahale etti. Grevi organize eden "15 için mücadele" (Fight

for 15) isimli girişimin çok sayıda üyesi göz altına alındı.

Girişimin başta Los Angeles, Detroit ve Boston olmak üzere 150'ye yakın Amerikan

şehrinde düzenlediği gösterilere polisin yer yer müdahale ettiği, bazı göstericilerin polis

tarafından göz altına alındığı belirtildi.

"15 için mücadele" girişimi, fast food restoran zincirlerinde saat ücretinin 15 dolara

çıkarılmasını talep ediyor. Ülke genelinde ortalama saat başı ücreti halen 7,5 dolar

seviyesinde bulunuyor.

Obama çalışanlara destek çıktı

"15 için mücadele" girişiminin kampanyası McDonald's, Burger King ve diğer fast

food restoran zincirlerinde yaklaşık iki yıldır yürütülüyor. Kampanya, aralarında

Başkan Barack Obama'nın da bulunduğu tanınmış isimler tarafından destekleniyor.

Obama, bir süre önce, "Bu ülkede, fast food çalışanlarının ailelerine onurlu bir hayat

sunmak için ücret artışı talep eden bir ulusal hareket var" ifadelerini kullanarak

kampanyayı övmüştü.



McDonald's yönetiminden yapılan açıklamada, "emeklerine saygı duyduğumuz

çalışanlarımıza adil bir ücret ödüyoruz. Muhtemel bir ücret artışı kademeli olarak

uygulanacaktır" denildi. Açıklamada, "şiddete yer vermeyen gösteri hakkını saygıyla

karşılıyoruz" görüşüne yer verildi.



