ABD'de fast food isyanı

New York'un merkezi Times Meydanı'nda bulunan McDonald's şubesi önünde gösteri
düzenleyen gruba polis müdahale etti. Grevi organize eden "15 için mücadele" (Fight
for 15) isimli girişimin çok sayıda üyesi göz altına alındı.
Girişimin başta Los Angeles, Detroit ve Boston olmak üzere 150'ye yakın Amerikan
şehrinde düzenlediği gösterilere polisin yer yer müdahale ettiği, bazı göstericilerin polis
tarafından göz altına alındığı belirtildi.
"15 için mücadele" girişimi, fast food restoran zincirlerinde saat ücretinin 15 dolara
çıkarılmasını talep ediyor. Ülke genelinde ortalama saat başı ücreti halen 7,5 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Obama çalışanlara destek çıktı
"15 için mücadele" girişiminin kampanyası McDonald's, Burger King ve diğer fast
food restoran zincirlerinde yaklaşık iki yıldır yürütülüyor. Kampanya, aralarında
Başkan Barack Obama'nın da bulunduğu tanınmış isimler tarafından destekleniyor.
Obama, bir süre önce, "Bu ülkede, fast food çalışanlarının ailelerine onurlu bir hayat
sunmak için ücret artışı talep eden bir ulusal hareket var" ifadelerini kullanarak
kampanyayı övmüştü.
McDonald's yönetiminden yapılan açıklamada, "emeklerine saygı duyduğumuz
çalışanlarımıza adil bir ücret ödüyoruz. Muhtemel bir ücret artışı kademeli olarak
uygulanacaktır" denildi. Açıklamada, "şiddete yer vermeyen gösteri hakkını saygıyla
karşılıyoruz" görüşüne yer verildi.