ABD'de fast food işçileri eylemde

Ortalama çalışma ücretinin 17,33 dolar olduğu ABD'de fast food işçileri, saatlik ücretin 15 dolara yükseltilmesi için protesto yürüyüşü düzenledi. New York, Detroit, Chicago ve Los Angeles'ta bir araya gelen binlerce işçi, 7,25 dolarlık asgari ücretin artırılmasını istedi.

New York'ta Columbus heykeli civarında toplanan binlerce fast food sektörü çalışanı, saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini istedi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmalarda, fast food sektöründe çalışanların yıllardır hak ettikleri parayı alamadıkları vurgulandı. Ellerinde "15 dolar için mücadele", "Birlik içindeyiz", "Mücadelemiz devam edecek", "Ücretleri yükseltin", "Biz daha fazlasını hak ediyoruz" yazılı pankartlarla slogan atarak yürüdü. 63. sokak ile Broadway caddesinin kesiştiği noktada bir araya gelen işçiler, uzun süre müzik eşliğinde slogan attı.

Eylemciler daha sonra ellerindeki pankartlarla polisin trafiğe kapattığı caddeden Times Meydanı'na kadar yürüdü. Protestocuların özellikle McDonalds simgesi olan palyaço maskotunu taşıması dikkat çekti.

Protestoya Columbia Üniversitesi öğrencileri, kampüslerinde yaptıkları küçük bir gösteri ile destek verdi. Times Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. Eylem boyunca New York polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çalışanlarına az ücret verdiği için eleştirilen McDonalds, 1 Temmuz itibariyle saatlik çalışma ücretlerini 9,90 dolara yükselteceğini, 2016 yılının sonunda ise 10 dolar olacağını belirtti. Marketler zinciri Target, nisan ayı itibariyle ücretleri 9 dolara, Walmart ise önümüzdeki yıl 10 doların üstüne çıkaracağını açıklamıştı.

Obama çalışma ücretlerinin artırılmasın istiyor

ABD'de saatlik çalışma ücreti ortalaması 17,33 dolar olarak açıklanmıştı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 3 daha fazla. ABD'de her eyalet, saatlik ücreti kendi belirleyebiliyor. 2009'da federal hükümet saatlik ücretin en az 7,25 dolar olarak belirlemişti. ABD Başkanı Barack Obama, "Birliğin Durumu" konuşmasında, saatlik ücretin 10,10 dolara yükseltilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Fast food işçileri ABD'de 2011'de beyaz yakalıların başını çektiği "Wall Street'i işgal Et" eylemlerinin ardından 2013'te de ücret artışı talebiyle 100 kente yayılan gösteriler düzenlemişti.