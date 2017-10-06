ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.63 lirayı aytı, euro rekor kırdı

İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3.63 lirayı da aştı, euro 4.24 lirayı da aşarak rekor kırdı.

Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed\'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6339 liraya kadar çıkarken, euro da 4.24 lirayı da aşarak 4.2459 liraya kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi ise, dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.15 düşüşle 104 bin 178 puandan başladı ve kayıplarını yüzde 0.54\'e kadar taşıyarak 104 bin puanın altına düştü.