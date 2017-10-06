T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.60 lirayı aştı (2)

(Borsa verileri eklendi) İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3

06 Ekim 2017 13:42

(Borsa verileri eklendi)
İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3.60 lirayı aştı.
Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed\'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6036 liraya kadar çıkarken, euro da 4.21 lirayı aşarak 4.2142 liraya kadar yükseldi.
Borsa İstanbul Endeksi ise, dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.15 düşüşle 104 bin 178 puandan başladı ve kayıplarını yüzde 0.33\'e kadar taşıyarak 104 bin puanın altına düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BorsaEkim DHAABD Merkez Bankası Fed AralıkYeniFed AralıkEndeksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24