ABD'de faiz artışı beklentisiyle dolar 3.60 lirayı aştı (2)

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İstanbul, 6 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentilerin güçlenmesiyle dolar 3.60 lirayı aştı.

Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed\'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6036 liraya kadar çıkarken, euro da 4.21 lirayı aşarak 4.2142 liraya kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi ise, dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.15 düşüşle 104 bin 178 puandan başladı ve kayıplarını yüzde 0.33\'e kadar taşıyarak 104 bin puanın altına düştü.