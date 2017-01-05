ABD'de Facebook canlı yayınında saldırı: 4 kişi gözaltında

ABD'nin Chicago şehrinde, bir grubun elleri ve ayakları bağlanmış beyaz bir adama aşağılayıcı sözlerle saldırdıkları görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlaması tartışma yarattı. Chicago polisi, görüntülerle ilgili olarak ikisi kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Facebook'tan paylaşılan görüntülerde saldırganların ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump ve beyazlar hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiği görülüyor.

Salı günü yaşanan olaya ilişkin görüntülerin "mide bulandırıcı" olduğunu belirten Chicago polisine göre, saldırıya uğrayan kişi 18 yaşında bir genç ve engelli.

Saldırıya ilişkin basın açıklaması yapan polis şefi Eddie Johnson, "Görüntüler bir insanın başka birine bunları yapmasına sebep ne olabilir diye düşündürüyor" dedi.

Gruptaki şüphelilerden birinin tanıdığı olabileceği belirtilen ve adı açıklanmayan adamın, saldırıdan 48 saat önce kaçırıldığı düşünülüyor.

Chicago polisi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç adamın saldırı sonrası travma yaşadığını açıkladı.

30 dakikalık görüntülerde, adamın kıyafetlerinin kesildiği, üstüne sigara külü döküldüğü, bıçakla saçlarının bir bölümü kesilerek başından kan akıtıldığı görülüyor.

Ayrıca saldırganların darp sırasında alkol ve sigaralarını içerken, genç adamla dalga geçtikleri fark ediliyor.

Grubun Facebook'tan paylaştığı diğer videolarda aynı adam dövülüyor ve tuvalletten su içmeye zorlanıyor. Bir videoda adam, bıçakla tehdit edilerek "Siyahları seviyorum" demeye zorlanıyor.

Bir odada kıstırılan genç adam ise korku içinde donup kalıyor.

Polis, videodaki saldırganların genç olduğunu ve "aptalca şeyler yapabileceklerini" vurgulayarak, saldırı sırasında kullanılan dilin ve hakaretlerin "samimi olup olmadığını" da soruşturacaklarını belirtti.