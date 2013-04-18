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Dünya

ABD’de fabrikada patlama: 2 ölü, 100’den fazla yaralı

ABD'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı

18 Nisan 2013 11:13

Boston saldırısının yaralarını sarmaya çalışan ABD'de, Teksas eyaltinde bir gübre fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama ve sonrasında çıkan yangında, 2 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı.

Ntvmsnbc'de yer alan haberde, Waco kasabasında yaşanan patlama, sadece fabrikada değil çevrede de hasara neden oldu.


'60 Kişi öldü iddiası'


Yetkililer, ölü sayısını açıklamazken, yerel KWTX televizyonu 60 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Olayda 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teksas'taki sağlık yetkilisi Dr. George Smith, Çarşamba gecesi yerel saatle 19.50'de meydana gelen patlama sonrası 60-70 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

 

'Kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz'


Polis sözcüsü D.L. Wilson ise, patlama ve yangında kaç kişinin yaşamını yitirdiğini bilmediklerini söyledi.

 

Çevredeki evler hasar gördü
 

Waco kasabasında yaşanan patlama, sadece fabrikada değil çevrede de hasara neden oldu. Bölgedeki bakımevinin çöktüğü belirtiliyor. Binanın altında kalanlar olduğundan endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda evin de hasar gördüğü gelen bilgiler arasında.

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