ABD’de fabrikada patlama: 2 ölü, 100’den fazla yaralı

Boston saldırısının yaralarını sarmaya çalışan ABD'de, Teksas eyaltinde bir gübre fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama ve sonrasında çıkan yangında, 2 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı.

Ntvmsnbc'de yer alan haberde, Waco kasabasında yaşanan patlama, sadece fabrikada değil çevrede de hasara neden oldu.







'60 Kişi öldü iddiası'



Yetkililer, ölü sayısını açıklamazken, yerel KWTX televizyonu 60 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Olayda 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teksas'taki sağlık yetkilisi Dr. George Smith, Çarşamba gecesi yerel saatle 19.50'de meydana gelen patlama sonrası 60-70 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

'Kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz'



Polis sözcüsü D.L. Wilson ise, patlama ve yangında kaç kişinin yaşamını yitirdiğini bilmediklerini söyledi.

Çevredeki evler hasar gördü



Waco kasabasında yaşanan patlama, sadece fabrikada değil çevrede de hasara neden oldu. Bölgedeki bakımevinin çöktüğü belirtiliyor. Binanın altında kalanlar olduğundan endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda evin de hasar gördüğü gelen bilgiler arasında.