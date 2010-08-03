-ABD'DE FABRİKA SİPARİŞLERİ GERİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - ABD'de fabrika siparişleri Haziran ayında da geriledi. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, fabrika siparişleri Haziran ayında çelik, inşaat malzemeleri ve uçaklara olan düşük talebin etkisiyle yüzde 1,2 azalarak mevsimsel olarak uyarlanmış şekilde 406,4 milyar dolar oldu. Ekonomistler, fabrika siparişlerinde daha küçük düşüş bekliyorlardı. Mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi de yüzde 1,8 düşüş olarak revize edildi. Böylece, fabrika siparişlerinde 9 aylık yükselişin ardından iki aydır üst üste gerileme yaşandı. Haziran ayında uçak siparişleri yüzde 25,6 düştü. Ulaşım sektörü dışarıda tutulduğunda siparişler yüzde 1,1 geriledi. İnşaat makineleri siparişleri ise Mayıs ayında hızla arttıktan sonra Haziran'da yüzde 23,3 düştü. Söz konusu ayda dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2, dayanıksız mallara olan talep de yüzde 1,3 geriledi. Öte yandan, Haziran ayında bekleyen konut da yüzde 2,6 geriledi.