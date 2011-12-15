-ABD'de evlilik sayısında büyük düşüş WASHINGTON (A.A) - 15.12.2011 - ABD'de yapılan bir araştırma, evlenenlerin sayısında büyük düşüş olduğunu ortaya koydu. Merkezi Washington'da bulunan Pew Araştırma Merkezinin çalışmasıyla, evlenenlerin sayısındaki düşüşün yanı sıra artık yetişkinlerin daha geç yaşta evlendiği saptandı. Araştırmaya göre, 1960'da evlilerin oranı yüzde 72 iken bu oran yüzde 51'e geriledi. 2009'dan 2010'a kadarki bir yıllık süre içinde ise yeni evlilerin oranında yüzde 5'lik düşüş oldu. Bu gerilemenin nedenlerinden birinin ülkedeki ekonomik sorunlar olabileceği belirtildi. ABD nüfus verilerine dayanarak yapılan çalışma, kadınların evlilik yaşının 26,5, erkeklerinse 28,7'ye dayandığını, bunun Amerikalılar için bugüne kadarki evlenenler arasında en büyük yaşlar olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, evlilik oranlarının düştüğü tek ülkenin ABD olmadığına dikkati çekerek, diğer bazı gelişmiş ülkelerde de durumun benzer olduğunu ifade etti.