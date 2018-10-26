ABD'de eski başkan adayının mitinginde Trump bayrağı gerilimi: Gerçekten bunu mu istiyorsunuz?

T24 Haber Merkezi

ABD Demokrat Partisi'nin (DP) 2016 seçimlerinde aday adaylarından biri olan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın düzenlediği mitingde bir grup üniversite öğrencisi ABD Başkanı Donald Trump'ın bayrağını açtı. Sanders sahneye çıktıktan birkaç dakika sonra bayrakları farketti ve protestocuları işaret ederek ''Gerçekten mi? Gerçekten yüzde 1'e (ABD'nin servetinin büyük bölümünü tutan insanları ima ederek) 1 trilyon dolar vergi muafiyeti mi vermek istiyorsunuz?'' şeklinde seslendi.

Sinirlendiği gözlenen Sanders protestoculara tekrar ''Gerçekten bunu mu istiyorsunuz?'' diye sordu. Protestocular kısa süre sonra DP'nin çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı, fakat bayrakları bıraktıktan sonra miting alanına dönmelerine izin verildi.

"Amerika'yı tekrar mükemmel yapın"

Bayrakların üzerinde büyük puntolarla Trump ve sloganı olan ''Amerika'yı tekrar mükemmel yapın'' yazıyordu.

Miting'in prokotol müdürü Will Adler, protestocuları üniversite çalışanlarının ''burası konuşma özgürlüğü yeri değil'' diyerek çıkartılmasını istediğini belirtti.

Sanders Nevada Üniversitesi'nde düzenlediği bu mitingi, 2018 Kongre ara seçimleri kapsamında DP'nin Nevada senatör adaylarına destek için yaptı.

Trump'ın 'komünist' dediği Sanders, DP Başkan adaylığı için Hillary Clinton'la yarışmış ve çok küçük bir farkla kaybetmişti. Sanders'ın özellikle ABD'nin genç nüfusu arasında birçok destekçisi bulunuyor.