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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de eşcinsellerin zaferi

ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkenin tüm eyaletlerinde eşcinsel evlilikleri yasallaştırdı.

26 Haziran 2015 21:53


Başkent Washington'daki Yüksek Mahkeme, eşcinsel çiftlere bazı eyaletlerde uygulanan yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek eşcinsel evlilikleri ülkedeki tüm eyaletlerde yasallaştırdı.

ABD'deki 50 eyaletten 37'sinde eşcinsel evliliğe izin verilirken, 13 eyalette ise yasaklanmıştı.

Tarihi olarak nitelendirilen karar ülkede memnuniyetle karşılandı. Washington'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde toplanan kalabalık bir grup gökkuşağı bayraklarıyla sevinç gösterileri yaptı.

Mahkeme önünde eşcinsel evliliklere karşı çıkan bir grup da gösteri yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama da Twitter hesabından "Bugün, eşitlik yolundaki yürüyüşümüzde büyük bir adım.

Gay ve lezbiyen çiftler artık diğer herkes gibi evlenebilme hakkına sahip" mesajını #LoveWins (aşk kazanır) etiketi ile paylaştı.

Yüksek Mahkeme'deki karar, beş kişilik heyetten dördünün onayıyla alındı.

Kararda, Amerikan anayasasının 14'üncü maddesine atıfta bulunularak eşit muamele ilkesine işaret edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Yüksek MahkemeWashington Yüksek MahkemeYüksek MahkemeBaşkanı Barack ObamaTwitterMahkemeAmerikanDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/HS/BK

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