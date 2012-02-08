-ABD'de eşcinselleri sevindiren karar WASHINGTON (A.A) - 08.02.2012 - ABD temyiz mahkemesi, California eyaletinde eşcinsellerin evlenmesine yönelik yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. California'daki 9'uncu temyiz mahkemesi, 1'e karşı 2 yargıcın oyuyla, ''proposition 8 (8. önerge)'' olarak adlandırılan eşcinsel evlilik yasağını bozdu. Karar, ülkedeki eşcinsel evlilikleri savunan çevreler arasında büyük coşkuyla karşılandı. Mahkeme yargıcı Stephen Reinhardt, kararla ilgili yazılı açıklamasında, yasağın hiçbir amaca hizmet etmediği gibi, California'daki eşcinsellerin statüsü ve insanlık onurunu küçültmek ve onları karşıt cinsiyetlerarasındaki evliliklerin altında bir sınıflandırmaya tabi tutmak dışında bir etkisinin olmadığını savundu. Reinhardt, farklı özellikteki insanlara farklı muamele öngören bir yasanın kabulü için meşru bir nedenin olması gerektiğini belirterek, eşcinsel evlilik yasağı içinse böyle bir nedenin bulunmadığı görüşünü dile getirdi. Mahkeme, eyalette eşcinsel evliliklerin, yasanın destekçilerinin bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunması için süre dolana kadar başlayamayacağını bildirdi. Eğer böyle bir başvuru yapılırsa, eşcinsel evlilikler, yeni mahkeme kararına kadar beklemede kalacak. California'da, 2008 yılındaki referandumda halkın yarıdan fazlasının eşcinsel evliliklerin yasaklanması gerektiği yönünde görüş bildirmesinin ardından, söz konusu yasak yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana da yasağın destekçileri ve muhalifleri arasında karşılıklı mahkeme süreci yaşanıyordu. San Francisco'daki federal yargıç, 2010 yılında verdiği kararda, eşcinsel evliliğe getirilen yasağı bozmuş, ardından yasağın destekçileri bu kararı 9'uncu temyiz mahkemesine götürmüştü. Her iki taraf da gerekirse anayasa mahkemesine kadar gideceklerini belirtiyor. Nitekim, yasağın destekçileri, 9'uncu temyiz mahkemesinin kararını bozması talebiyle anayasa mahkemesine başvurabileceklerini açıkladı.