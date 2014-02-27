ABD'de eşcinsellere hizmet vermeme yasasına veto

Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona Valisi Jan Brewer, işletme sahiplerinin dini inançlarını gerekçe göstererek eşcinsel müşterileri geri çevirmesine izin veren yasayı veto etti.

Brewer "Yasa istenmeyen ve olumsuz sonuçlar doğurabilirdi" dedi.

Yasa tasarısı sosyal muhafazakârlar tarafından "dini özgürlük" adımı olarak lanse edilmişti. Karşıtları yasanın eşcinsellere karşı ayrımcılığı yasalaştıracağını savunuyordu. Eyaletteki iş insanları bu yasanın Arizona'nın imajına zarar vereceğini ve başka şirketlerin buraya gelmesini engelleyeceğini söylüyordu.



Yasayı veto ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Cumhuriyetçi Vali Jan Brewer, "yasanın Arizona'da dini özgürlüklerle ilgili herhangi bir kaygıya yanıt vermediğini" söyledi.

Vali Brewer, "Arizona'da bir işletme sahibinin bile dini özgürlüğünün ihlal edildiği bir örnek duymadım" dedi.

Yasa tasarısı protestolara rağmen, Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü desteğiyle geçen hafta eyalet parlamentosundan geçmişti.

Brewer, Çarşamba günü yasanın karşıtları ve destekçileriyle görüştükten sonra veto kararını açıkladı ve "yasanın sorun çözmek yerine sorun yaratacağını" söyledi.