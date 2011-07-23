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Dünya

ABD'DE EŞCİNSELLER DE ASKERLİK YAPACAK WASHINGTON (A.A)

23 Temmuz 2011 12:15

-ABD'DE EŞCİNSELLER DE ASKERLİK YAPACAK WASHINGTON (A.A) - 23.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, eşcinsellerin Amerikan ordusunda cinsel tercihlerini saklamadan görev yapmasını engelleyen yasağın iki ay sonra sona ereceğini açıkladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan ordusunun, eşcinselleri orduda görev yapabilmeleri için cinsel tercihlerini gizlemek zorunda bırakan ve 18 yıldır yürürlükte olan "Sorma, Söyleme" adlı yasayı yürürlükten kaldırmaya hazır olduğunu bildirdi. Kongre'yi, yasağın iptal edilmesi için tüm gerekenlerin yerine getirildiği yönünde bilgilendirdiğini kaydeden Obama, açıklamasında, "20 Eylül'den itibaren askerler, ülkemize hizmet etmek için kim olduklarını gizlemek zorunda bırakılmayacaklar. Ordumuz, sırf eşcinsel oldukları gerekçesiyle vatansever Amerikalıların yetenek ve kabiliyetlerinden mahrum kalmayacak" ifadesini kullandı. Obama, geçen yıl "Sorma, Söyleme" uygulamasını iptal eden yasayı imzalamıştı, ancak yasağın tamamen kalkması için, ordunun kapasitelerinin bundan zarar görmeyeceği yönünde ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın tasdiki gerekiyordu. ABD'de "Sorma, Söyleme" yasasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana 13 binden fazla eşcinsel asker, cinsel tercihlerini gizlemedikleri için ordudan ihraç edildi.

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