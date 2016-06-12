ABD'de eşcinsel kulübüne saldırı



ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir kulübe gecenin ilerleyen saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar bulunduğu ifade edilirken, yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelen ilk haberlere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıda yaralananların sayısının 7 ila 20 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın hâlâ kulüpte bulunduğu ve içerideki bazı kişileri rehin aldığı yönünde haberler geliyor.

Orlando Emniyeti Twitter üzerinden yayınladığı mesajda bölgeden uzak durulması çağrısını yaptı.

Olayın meydana geldiği Pulse adlı kulübün Facebook sayfası üzerinden de "Herkes Pulse'dan çıksın ve kaçsın" uyarısı yapıldı.