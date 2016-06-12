T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de eşcinsel kulübüne saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir kulübe silahlı saldırı düzenlendi.

12 Haziran 2016 15:01


ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir kulübe gecenin ilerleyen saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar bulunduğu ifade edilirken, yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelen ilk haberlere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıda yaralananların sayısının 7 ila 20 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın hâlâ kulüpte bulunduğu ve içerideki bazı kişileri rehin aldığı yönünde haberler geliyor.

Orlando Emniyeti Twitter üzerinden yayınladığı mesajda bölgeden uzak durulması çağrısını yaptı.

Olayın meydana geldiği Pulse adlı kulübün Facebook sayfası üzerinden de "Herkes Pulse'dan çıksın ve kaçsın" uyarısı yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD FloridaOrlandoEmniyeti TwitterPulseFacebookWelle Türkçe AFP/dpa/Reuters BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24