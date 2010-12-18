-ABD'DE ERMENİ TASARISININ TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE GELMESİ İHTİMALİ WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısına karşı, "tüm Türk-Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden emin olduğunu" söyledi. Tan, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarının, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından önümüzdeki 48 saat içinde gündeme getirilebileceğine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı. Twitter'da, "Ermeni örgütlerinin 1915 olaylarına ilişkin iddialar içeren tasarının Temsilciler Meclisi'nde bugün-yarın oylanması için kampanya başlatıldığını" belirten Tan, "Tüm Türk Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim" dedi.