T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD’de Ermeni lobisi hareketlendi

Nisan ayı yaklaşırken, ABD’deki Ermeni lobi grupları 1915 olaylarına ilişkin tezlerine destek çabalarını yoğunlaştırıyor

05 Şubat 2009 02:00

Nisan ayı yaklaşırken, ABD’deki Ermeni lobi grupları 1915 olaylarına ilişkin tezlerine destek çabalarını yoğunlaştırıyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni asıllı Amerikalıları, ABD Başkanı Barack Obama ve kendi yaşadıkları bölgenin milletvekiline birer mektup yazarak, Ermeni iddialarını tanımaları yönünde baskı yapmaya çağırdı.

Cumhuriyetçi Parti Illinois Milletvekili ve ABD Kongresi’ndeki Ermeni dostluk gurubunun eşbaşkanı Mark Kirk de, “Yeni Kongre ve yeni yönetimle birlikte, tanıma konusunda iyimseriz” dedi. ANCA’ya açıklamada bulunan Mark Kirk, bu yıl içinde, Ermeni tezlerinin tanınması yönünde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti ve Ermeni asıllı Amerikalıları daha aktif olmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı’nın, Ermeni tezlerinin tanınması çabalarını engellemeye çalışacağını belirten Kirk, “Yeni Kongre’nin ve yeni başkanlık döneminin en başında daha güçlüyüz. Ne zaman ABD’nin karıştığı bir savaş olsa, ‘Zaman yanlış’ diyecekler. Ama şimdi harekete geçmeliyiz ve tasarıyı da şimdi sunmalıyız” dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24