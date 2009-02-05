ABD’de Ermeni lobisi hareketlendi

Nisan ayı yaklaşırken, ABD’deki Ermeni lobi grupları 1915 olaylarına ilişkin tezlerine destek çabalarını yoğunlaştırıyor.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni asıllı Amerikalıları, ABD Başkanı Barack Obama ve kendi yaşadıkları bölgenin milletvekiline birer mektup yazarak, Ermeni iddialarını tanımaları yönünde baskı yapmaya çağırdı.



Cumhuriyetçi Parti Illinois Milletvekili ve ABD Kongresi’ndeki Ermeni dostluk gurubunun eşbaşkanı Mark Kirk de, “Yeni Kongre ve yeni yönetimle birlikte, tanıma konusunda iyimseriz” dedi. ANCA’ya açıklamada bulunan Mark Kirk, bu yıl içinde, Ermeni tezlerinin tanınması yönünde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti ve Ermeni asıllı Amerikalıları daha aktif olmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı’nın, Ermeni tezlerinin tanınması çabalarını engellemeye çalışacağını belirten Kirk, “Yeni Kongre’nin ve yeni başkanlık döneminin en başında daha güçlüyüz. Ne zaman ABD’nin karıştığı bir savaş olsa, ‘Zaman yanlış’ diyecekler. Ama şimdi harekete geçmeliyiz ve tasarıyı da şimdi sunmalıyız” dedi.