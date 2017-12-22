ABD'de Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavga ile ilgili tutuklanan 2 kişi suçlamaları kabul etti

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde Cumhurbaşkanlığı korumalarının protestocuları darp etmesi olayı ile ilgili açılan davanın iki tutuklu sanığı, suçlarını kabul etti. Sanıklar ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte şiddet suçu işlemeye teşebbüsle suçlanıyordu.

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavganın ardından yargılanmalarına başlanan 45 yaşındaki Sinan Narin ve 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım, haklarında dava açılan 19 sanık arasındaydı. ABD'de yaşayan ve olay sonrası gözaltına alınan Narin ile Yıldırım, davanın tek tutuklu sanıklarıydı. İddianamede suçlanan 15 koruma hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

15 yıla kadar hapis

Sanıklara "nefret suçuyla ağırlaştırılan, şiddet suçu işlemeye teşebbüs" ithamı yöneltiliyordu. Şiddet suçu işlemeye teşebbüs, maksimum 15 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak yöneltilen nefret suçu da göz önünde bulundurulduğunda bu ceza daha da ağırlaşabiliyor.

Sinan Narin: Kavga benimle başladı

Virginia'da bir mülkü olan Narin, saldırının ardından New York Times’a yaptığı açıklamada protestocuların tişörtünü yırttığını ve kendisine şişeler attığını söylemişti. Narin, Facebook'una da Türkçe olarak "Kavga benimle başladı" yazmış ve Facebook'a, daha sonra çekilen tişortünün yırtıldığı ve suratının kanlı olduğu bir video koymuştu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada yerdeki bir kadını tekmelediğini kabul eden Narin, "Dikkat etmiyordum. Onun erkek olduğunu sanmıştım. Bir kadının asla tekmelemem" diye konuşmuştu. Kendisini savunmaya calıştığını iddia eden Narin protestocuları 'terorist' olarak nitelendirdi ve kendisini yumruklayarak ve tükürerek kavgayı onların başlattığını, kendisinin ortalığı sakinleştirmeye çalıştığını savunmuştu.

“Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim"

ABD'de üç şirket sahibi olduğu belirlenen 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım ise olay sırasında çekilen görüntülerde eylemcilerden Lucy Usoyan’ı defalarca tekmelerken görünmüştü. Yıldırım olay sonrası yaptığı açıklamada “Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim" derken, Yıldırım tarafından darp edilen Usoyan sarsıntı geçirdiğini ve doktorun kendisine 6 hafta çalışamaz raporu verdiğini belirterek, "Hayatta olduğum için mutluyum" demişti.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, 17 Mayıs tarihinde Türk Büyükelçilik Konutu önünde Erdoğan'ı protesto etmek isteyen grupla, onu karşılamaya gelenlerin arasındaki gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan olaylar iki ülke arasında gerilime sebep olmuş, ABD Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgaya karışanların sorumlu tutulması gerektiğine dair bir açıklama yayımlamıştı.

Türkiye’nin Washington’daki Büyükelçiliği olaylar sonrası yaptığı açıklamada protestoculara ‘teröristlerle bağlantılı’ diyerek, Washington emniyetini suçlamış ve bu durum ABD hükümetinin ve ABD Kongresinin daha da büyük tepkisini çekmişti. Türk Büyükelçisi de benzer bir konuşmayı ATC’de yapmıştı.