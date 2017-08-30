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ABD'de Erdoğan'ın korumaları hakkında açılan soruşturmanın iddianamesi açıklandı

Bazıları hakkında tehlikeli silahla saldırı girişiminde bulunmak gibi ek suçlamalar da yer aldı

30 Ağustos 2017 05:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında korumalar ile protestocular arasında çıkan arbedenin ardından soruşturma başlatıldı. Erdoğan'ın 15 korumasının da içerisinde olduğu 19 kişi hakkında protestoculara şiddet uguladıkları gerekçesiyle açılan soruşturmanın iddianamesi Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sputnik'in Associated Press'e dayandırdığı haberine göre, Erdoğan'ın ziyareti sırasında protestoculara saldırmakla suçlanan 15 Türk güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

​Erdoğan'ın korumalarının da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki iddianame, Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Şiddet suçu kapsamında soruşturma açılan 19 kişiden bazıları hakkında tehlikeli silahla saldırı girişiminde bulunmak gibi ek suçlamalar da yer aldı.

Washington Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türk korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde 'barışçıl gösteri düzenleyen protestoculara saldırdıklarının' tespit edildiğini açıklamıştı.

 

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