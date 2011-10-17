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Ekonomi

ABD'de enerji sektöründe dev birleşme NEW YORK (A.A)

17 Ekim 2011 16:08

-ABD'de enerji sektöründe dev birleşme NEW YORK (A.A) - 17.10.2011 - ABD'li enerji şirketi Kinder Morgan, ülkenin büyük boru hattı şirketlerinden El Paso'yu 20,7 milyar dolar karşılığında satın alacak. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Kinder Morgan'ın, El Paso'yu 20,7 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştığı bildirildi. Açıklamada, her iki şirketin yönetim kurulunun da anlaşmayı onayladığı belirtildi. Bu satın alma tamamlandığında ABD'nin en büyük doğalgaz boru hattı ağının ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Birleşme işleminin, gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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