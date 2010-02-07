ABD'de enerji santralinde patlama: 2 ölü

T24 - ABD'nin Connecticut eyaletinde bir enerji santralinde önce gaz patlaması yaşandığı, ardından yangın çıktı. Yetkililer şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, patlama sırasında santralde en az 100 işçinin çalışması nedeniyle çok sayıda yaralının da bulunabileceğini ifade etti.



KTLA haber sitesinin haberine göre, patlamanın Middletown bölgesindeki Kleen Enerji Şirketi'ne ait enerji santralinde, gaz hattında meydana geldiği kaydedildi.



Patlama sırasında santralde en az 100 işçinin çalıştığı, patlama ve çıkan yangın sonrası en az 2 kişinin hayatını kaybettiğinin polis yetkilileri tarafından doğrulandığı belirtilirken, olay da çok sayıda yaralı olabileceği de kaydedildi.



Olay yerine çok sayıda cankurtaran ve bir helikopterin bulunuyor.

