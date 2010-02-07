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Dünya

ABD'de enerji santralinde patlama: 2 ölü

ABD'de bir enerji santralinde meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı da bulunuyor.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD'nin Connecticut eyaletinde bir enerji santralinde önce gaz patlaması yaşandığı, ardından yangın çıktı. Yetkililer şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, patlama sırasında santralde en az 100 işçinin çalışması nedeniyle çok sayıda yaralının da bulunabileceğini ifade etti.

KTLA haber sitesinin haberine göre, patlamanın Middletown bölgesindeki Kleen Enerji Şirketi'ne ait enerji santralinde, gaz hattında meydana geldiği kaydedildi.

Patlama sırasında santralde en az 100 işçinin çalıştığı, patlama ve çıkan yangın sonrası en az 2 kişinin hayatını kaybettiğinin polis yetkilileri tarafından doğrulandığı belirtilirken, olay da çok sayıda yaralı olabileceği de kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda cankurtaran ve bir helikopterin bulunuyor.

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