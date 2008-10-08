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Ekonomi

ABD’de emeklilik fonları 2 trilyon dolar eridi

ABD’de çalışanları emeklilik kaygısı sardı. Krizin sürdüğü 15 ay boyunca ABD’de emeklilik fonları 2 trilyon dolar değer kaybetti.

08 Ekim 2008 03:00

ABD'de küresel finansal krizin hüküm sürdüğü son 15 ayda emeklilik fonları 2 trilyon dolar değer kaybetti.

Amerikan Kongre Bütçe Ofisi Direktörü Peter Orszag, yaptığı açıklamada, kayıpların birçok çalışanı büyük miktardaki tüketimden uzak tuttuğunu ve çalışanların emekliliklerini ertelediklerini söyledi.

Associated Press ile araştırma şirketi GfK'nın araştırmasına göre, ankete katılanların yarısından fazlası emeklilik tasarruflarının değerini kaybetmesi nedeniyle daha uzun süre çalışmak zorunda kalacağı endişesini yaşıyor.

Orszag, ABD'lilerin yaşadığı korkunun temelinin olduğunu belirterek, kamu ve özel emeklilik fonlarının 2007 ortalarından itibaren yüzde 20 değer kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

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