ABD'de elektronik mağazasını gezen kunduzlar kamerada

Sibel DENİZ (DHA) - ABD\'nin Massachusetts eyaletinde, bir elektronik mağazasına giren kunduzlar kasiyerleri şaşkına uğrattı.

Marketin yakınında bulunan nehirden geldikleri düşünülen iki kunduz, içeride müşterilerin bulunmadığı sırada markete otomatik kapıların açılması sonrası giriyor. Güvenlik kameralarınca kayda alınan sevimli kunduzlardan birisi, etrafa bir göz attıktan sonra kısa sürede dışarı çıkıyor. Daha sonra market çalışanı olduğu tahmin edilen bir kişi, diğer kunduzun fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Daha sonra ise kunduzu dışarı çıkarmaya çalışan market çalışanı, uzunca bir süre kunduzu kapıya yönlendirmeye çalışıyor. Bu sırada hala kunduzun fotoğrafını çekmeye çalışan market çalışanı sonunda başarılı oluyor ve kunduzun ön kapıdan dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kunduzların markete girmesi ve etrafı incelemesi

- Bir kunduzun dışarı çıkması

- Market çalışanının kunduzun fotoğrafını çekmesi

- Market çalışanının kunduzun peşinden gitmesi ve kapıya yönlendirmesi

- Diğer kunduzun da dışarı çıkması