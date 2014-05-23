ABD'de elektrikli sandalyeyle infaz geri döndü

ABD’nin Tennessee eyaletinde, mahkumların elektrikli sandalyeyle idam edilmesi yasal olarak kabul edildi. Wyoming eyaletinde ise mahkumların kurşuna dizelerek idam edilmesi gündemde.

ABD’de zehirli iğneyle idam cezasının ahlaki boyutu tartışılırken, Tennessee eyaleti mahkumları elektrik sandalyeyle idam etme cezasını geri getirdi.

Nisan’da Senato’da oy çokluğuyla onaylanan yasa tasarısını eyaletin Cumhuriyetçi valisi Bill Haslam da imzalı. Yasa kapsamında, hapishanelerde zehirli iğne bulunmaması durumunda mahkumlar elektrikli sandalyeyle idam edilecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ohio eyaletinde yeni bir ilaç karışımıyla infaz edilen mahkum, 25 dakika boyunca can çekiştikten sonra hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Avrupa ülkeleri infazlarda kullanılan ilaçların satışını boykot etmişlerdi.

Tennessee yeni kanunla, iğne bulunmadığı takdirde mahkuma seçenek sunmadan elektrikli sandalyeyle infazı gerçekleştirecek tek eyalet olacak.



'Kurşuna dizilerek infaz geri dönebilir'



Öte yandan Wyoming eyaleti, kurşuna dizerek idam etme cezasını geri döndürme hazırlığında.

Tasarıyı hazırlayan Wyomingli vekiller, yakında yasayı oylamaya sunacak.

İdam Cezaları Bilgi Merkezi’nin verilerine göre, ABD’de Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Oklahoma, South Carolina ve Virginia eyaletleri çok nadir durumlarda elektrikli sandalyeyle infaza izin veriyor.