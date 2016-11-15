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BBC Türkçe

ABD'de elektrikli otomobiller gürültü yapsın talebi

ABD yol güvenlik kurumu Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi (NHTSA), düşük hızlarda seyahat eden elektrikli otomobillerin yayaların fark etmesini sağlamak için ses çıkarmasını istedi.

15 Kasım 2016 19:44

ABD yol güvenlik kurumu Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi (NHTSA), düşük hızlarda seyahat eden elektrikli otomobillerin, yayaların fark etmesini sağlamak için ses çıkarmasını istedi.

NHTSA, batarya ile çalışan otomobillerin çok sessiz olduğu gerekçesiyle bu kurala ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu durumun özellikle görme engelli ya da görüşünde sorun olan yayalara yardımcı olacağını belirtti.

NHTSA'ya göre, bu yeni düzenleme, yılda 2 bin 400 yaralanmanın önlenmesine yardımcı olacak.

Yeni kural gereğince, saatte 30 kilometre altında ileri ya da geri gitmekte olan otomobillerin ses çıkarması gerekiyor. Düzenleme, ağırlığı 4,5 tonun altındaki dört tekerlekli otomobilleri kapsıyor.

Bu güvenlik düzenlemesine göre, otomobil üreticilerinin araçlara şu anda ağır vasıtaların geri geri giderken çıkardıklarına benzer iki farklı tona sahip bir sinyal eklemesi öngörülüyor.

NHTSA, daha yüksek hız düzeylerinde ise lastik ve rüzgarın çıkardığı sesin yayaların uyarılmasına yeterli olduğunu belirtti.

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