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Dünya

ABD'de elektrik santralinde patlama: 5 ölü

ABD'de inşa edilen bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada 5 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 -  Connecticut eyaletinin Middletown kentinde yeni inşa edilen bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada beş kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
   
Belediye Başkanı Sebastian Giuiano, dün sabah (7 Şubat 2010) meydana gelen patlamanın ana jeneratörün bulunduğu binada büyük bir yangına yol açtığını bildirdi.
   
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimali nedeniyle çalışmalarını sürdürürken yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtti. 

Patlamanın meydana geldiği Middletown adlı yerleşim biriminin belediye başkanı Sebastian Giuliano, patlama sırasında 100 ila 200 kişinin tesiste çalışmakta olduğunu vurgularken, yetkililer patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığını söyledi.



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