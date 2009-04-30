ABD'de domuz gribi vaka sayısı 109'a çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede doğrulanan domuz gribi vaka sayısının 109'a çıktığını bildirdi.



Merkezden yapılan açıklamada, ülkede domuz gribine yakalanan kişilerden 50'sinin New York'ta 50, 26'sının Teksas'ta, 14'ünün California'da ve 10'unun Güney Caroline'da olduğu belirtildi. Hastalıktan şimdiye kadar yaşamanı yitiren bir kişinin bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan üst düzey sağlık yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, Georgia, Nebraska ve Minnesota'da da domuz gribi vakalarına rastlandığını söylediler.



Georgia eyaletinden yetkililer, eyaletteki ilk domuz gribi vakasının, Meksika'nın Cancun kentinde yaklaşık bir hafta geçiren 30 yaşında bir kadın olduğunu ve hastalığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından doğrulanan kadının eyaletin batısında yaşadığını kaydettiler.



Nebraskalı yetkililer de, eyalette 40 yaşlarındaki bir adamın, domuz gribi virüsü H1N1 taşıdığının doğrulandığını, bunun eyaletteki ilk vaka olduğunu belirttiler.



Nebraska Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nin sözcüsü Marla Augustine, aslen Californialı olan adamın, Nebraska'da tatil yaptığı sırada hastalandığını ve şu anda iyileşme evresinde olduğunu söyledi. Eyalette muhtemel iki domuz gribi vakasının daha bulunduğu belirtildi.



Minnesota eyaleti sağlık yetkilileri de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı testlerin, eyalette yaşayan bir kişinin domuz gribi olduğunu gösterdiğini bildirdiler.



Hastalığa yakalanan kişinin, Cold Spring'de yaşadığı ve Rocori ortaokuluyla bağlantısı olduğu kaydedildi.

