ABD'de domuz gribi için olağanüstü hal ilanı

Domuz gribinde önlemlere uyun çağrısı(sd)



ABD'de domuz gribi vaka sayısı 20'ye çıktı

ABD'de domuz gribi vaka sayısı 20'ye çıktı

Meksika’da 61 şüpheli ölüm

Kanada da domuz gribi için alarma geçti



Domuz gribi Kanada’ya da sıçradı Domuz gribi Kanada’ya da sıçradı

DSÖ uyardı: ‘Tehlikeli hale gelebilir’

İç Güvenlik Bakanlığı, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiğini ve virüsün görüldüğü ülkelerden gelen kişilerin Amerikan sınırlarında taramadan geçirileceğini duyurdu.ABD Başkanı Barack Obama'nın da durumu yakından takip ettiği belirtildi.Obama'nın İç Güvenlik Danışmanı John Brennan, düzenlediği basın toplantısında, Obama'nın "etkin, enerjik ve koordineli bir yanıt" emri verdiğini açıkladı.Federal sağlık yetkilileri, şu ana kadar beş eyalette toplam 20 kişide domuz gribi tespit edildiğini, sayının artmasından ve hastalığın seyrinin ağırlaşmasından endişe edildiğini kaydetti. Yetkililer, domuz gribinin, New York, Ohio, Kansas, Texas ve California'da görüldüğü belirtildi.Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Amerikan Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Richard Besser, sağlık yetkililerinin başka vakalar olup olmadığını araştırdığını ve ABD ile Meksika'da görülen hastalık hakkında bilgi topladığını açıkladı.Besser, "Herşey hızla gelişiyor, uzmanlar virüsün daha da yayılacağını öngörüyor. Ancak salgının etkilerini en aza indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Belediye Başkanı Marcelo Ebrard, 5 yeni şüpheli ölüm olduğunu açıkladı.Ebrard, domuz gribiyle ilgili son bilgileri açıkladığı basın toplantısında, "73 kişi hastanede tedavi görüyor, 59 kişi taburcu edildi, 5 kişi öldü" dedi.Meksika Sağlık Bakanlığından bir kaynak da domuz gribinden ölü sayısının 20 olduğunu, şüpheli ölü sayısının ise 61 olduğunu ifade etti.Meksika'da ölümlere neden olan ve ABD'de 20 kişide görüldüğü teyit edilen domuz gribi Kanada'ya da sıçradı.Kanada'nın doğusundaki Nova Scotia kenti halk sağlığı biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki 4 kişide domuz gribi vakası saptandığı kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da ölümlere yol açan domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha tehlikeli hale gelebileceğini açıkladı.DSÖ yetkilisi Keiji Fukuda, telefonla düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün evrim geçirmesi kuvvetle muhtemel. Virüs evrimleştiğinde, bunun halk sağlığı için çok daha tehlikeli hale gelmesi de açıktır" ifadesini kullandı.DSÖ, dün Meksika ve ABD'de ortaya çıkan ve insandan insana geçen yeni A/H1n1 tipi domuz gribi virüsünün salgın hale gelme olasılığının yüksekliği konusunda uyarıda bulunmuştu.