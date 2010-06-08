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Dünya

ABD'de doğalgaz patlaması

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı devam ederken, Teksas'taki doğalgaz hattında meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı devam ederken, ABD'den yeni bir patlama haberi geldi. Teksas'taki doğalgaz hattında meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü.

 
Meksika Körfezi'ndeki petrol platformu Deepwater Horizon'un patlaması sonucunda son yılların en büyük çevre felaketlerinden biri gerçekleşti.
 

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Meksika Körfezi'nde meydana gelen patlama sonucu başlayan petrol sızıntısı etkisini hala sürdürürken, ABD'den yeni bir patlama haberi geldi.


Teksas'ta yerin altından geçen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.


Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Önce 3 kişinin öldüğü açıklanan patlamada, daha sonra ölü sayısının 1 olduğu belirtildi.


Teksas eyaletinin doğusundaki Johnson County bölgesinde meydana gelen patlama sırasında 13 işçinin sahada çalışmakta olduğu ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.


Çalışmalar sırasında borunun yanlışlıkla zarar gördüğü ve bunun patlamaya yol açtığı sanılıyor.


Alevlerin yüksekliği ve yangının şiddeti nedeniyle itfaiye ekipleri yangını uzaktan kontrol altına almaya çalışıyor.


Bölgenin yakında oturan kişiler, patlama esnasında çok şiddetli bir gürültünün meydana geldiğini ve patlamaların on dakikaya yakın bir zaman sürdüğünü söyledi.

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