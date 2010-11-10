-ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI 44 MİLYAR DOLAR WASHINGTON (A.A) - 10.11.2010 - ABD'de eylül ayında dış ticaret açığı 44 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ağustos ayında 46,5 milyar dolar olan ABD'nin dış ticaret açığı, eylül ayında 44 milyar dolara geriledi. Bunda, ABD'nin uçak, bilgisayar ve telekomünikasyon ekipmanları satışlarının etkisi oldu. Eylül ayındaki küçük toparlanmaya karşılık bu yılın dokuz ayındaki dış ticaret açığı, geçen yılın yaklaşık yüzde 40 üzerinde seyrediyor. ABD'nin ihracatı eylül ayında, yüzde 0,3 artarak 154,1 milyar dolara çıkarken, ihracatın içinde en önemli kalem 46,5 milyar dolarla hizmet sektörü oldu. Eylül ayında ithalat da yüzde 1 gerileyerek 198,1 milyar dolara düştü. Gelişmiş teknoloji ürünlerinin ithalatı rekor kırdı. ABD'nin Çin'den ithalatı 35 milyar dolar, ihracatı 7,2 milyar dolar oldu. Böylece, ABD Çin ile olan ticaretinden 27,8 milyar dolar açık verdi. Bu yılın dokuz ayında Çin ile ticaretten doğan açık 201,2 milyar dolar oldu. Geçen yıl 165,9 milyar dolardı. ABD'nin dış ticaret açığı bu yılın dokuz ayında 379,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl dokuz ayda açık 270,2 milyar dolar olmuştu. -İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI AZALDI- Öte yandan, ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 24 bin azalarak mevsimsel olarak uyarlanmış şekilde 435 bin oldu. Birçok ekonomist, işsizlik maaşı için başvurularda daha küçük düşüş bekliyordu. Düşüşün devam etmesi, istihdam piyasasında anlamlı toparlanmanın işaret olarak anlaşılabilecek. Daha az dalgalı seyir izleyen dört haftalık ortalama başvurulara göre ise işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 10 bin düşerek 445 bin 500 oldu. Bu rakam, 2008 yılı 13 Eylül tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.