T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de dış açık 9 ayın en yükseğine çıktı

ABD'de dış ticaret açığı Kasım ayında 45.2 milyar dolar ile dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı

06 Ocak 2017 22:50

ABD'de dış ticaret açığı Kasım ayında, ihracatın düşmesi ve özel sektör ve kamu kuruluşlarının Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek ithalatı yapması ile birlikte dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Bloomberg HT'de yer alan habaere göre, dış açık, kasım ayında, revize edilmiş rakam ile Ekim ayındaki seviyesi olan 42.4 milyar dolardan yüzde 6.8 yükselerek 45.2 milyar dolara çıktı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, dış ticaret dengesinin 45.4 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

ABD'de üretilen malların denizaşırı satışlarının zayıflaması ve ithal mallara yönelik artan iç talep, dış ticaretin yılın dördüncü çeyreğinde büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Amerika'nın net ihracat pozisyonu, doların 2016 yılı sonundaki rallisi ile birlikte daha zayıf bir hale geldi.

İhracat Kasım ayında, gıda, sermaye malları ve motorlu araçlar dış satımının yavaşlaması ile birlikte yüzde 0.2 düşerek 185.8 milyar doalra geriledi. Sermaye mallaarının ihracatı Eylül 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi ve ticari uçak ihracatındaki keskin düşüşü yansıttı.

İthalat ise söz konusu dönemde, ülke dışında üretilen ham petrol ve gıda ürünleri alımının artması ile birlikte yüzde 1.1 genişleyerek 231.1 milyar dolara çıktı. Enflasyona göre düzeltilmiş petrol ithalatı Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ETİKETLER

abddolardış ticaretaçıkekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24