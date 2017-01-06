ABD'de dış açık 9 ayın en yükseğine çıktı

ABD'de dış ticaret açığı Kasım ayında, ihracatın düşmesi ve özel sektör ve kamu kuruluşlarının Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek ithalatı yapması ile birlikte dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Bloomberg HT'de yer alan habaere göre, dış açık, kasım ayında, revize edilmiş rakam ile Ekim ayındaki seviyesi olan 42.4 milyar dolardan yüzde 6.8 yükselerek 45.2 milyar dolara çıktı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, dış ticaret dengesinin 45.4 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

ABD'de üretilen malların denizaşırı satışlarının zayıflaması ve ithal mallara yönelik artan iç talep, dış ticaretin yılın dördüncü çeyreğinde büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Amerika'nın net ihracat pozisyonu, doların 2016 yılı sonundaki rallisi ile birlikte daha zayıf bir hale geldi.

İhracat Kasım ayında, gıda, sermaye malları ve motorlu araçlar dış satımının yavaşlaması ile birlikte yüzde 0.2 düşerek 185.8 milyar doalra geriledi. Sermaye mallaarının ihracatı Eylül 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi ve ticari uçak ihracatındaki keskin düşüşü yansıttı.

İthalat ise söz konusu dönemde, ülke dışında üretilen ham petrol ve gıda ürünleri alımının artması ile birlikte yüzde 1.1 genişleyerek 231.1 milyar dolara çıktı. Enflasyona göre düzeltilmiş petrol ithalatı Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.