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Dünya

ABD'DE DERNEK EVİNE SİLAHLI SALDIRI YOUNGSTOWN (A.A)

06 Şubat 2011 21:27

-ABD'DE DERNEK EVİNE SİLAHLI SALDIRI YOUNGSTOWN (A.A) - 06.02.2011 - ABD'nin Ohio eyaletinde bir üniversite kampüsüne yakın dernek evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.  Yetkililer, Youngstown Devlet Üniversitesi kampüsünün kuzeyindeki bir dernek evine yapılan saldırıda ölen kişi ile yaralananların 6'sının öğrenci olduğunu bildirdi.  Saldırıda yaralananların kimlikleri ve durumları konusunda açıklama yapılmadı, şüphelilerin arandığı, henüz tutuklanan olmadığı belirtildi.

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