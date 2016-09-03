ABD’de deprem!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yerel saatle 07.02'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Federal yetkililerin verdiği bilgiye göre, Oklahoma'nın kuzeyinde yerel saatle 7.02'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Oklahoma'nın yanı sıra Kansas, Arkansas, Missouri, Texas, Nebraska ve Lowa eyaletlerinde de hissedildiği belirtildi.

Önemli bir hasar ve can kaybının rapor edilmediği depremde, Oklahoma'da petrol ve gaz üretimi yapan tesislerin atık sularının tasfiyesi gündeme geldi.

Eyalet yetkilileri söz konusu tesislerin atık sularının deprem riskini artırdığını vurgulayarak, bir süredir deprem riski olan bölgelerdeki tesislerin atık sularının azaltılması için çalışma yapıldığını kaydetti.

Oklahoma'da bu yıl, 5.1 ve 4.7 şiddetinde iki önemli deprem daha meydana gelmişti.