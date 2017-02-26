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Dünya

ABD'de Demokrat Parti'nin yeni lideri Tom Perez oldu

Obama'nın Çalışma Bakanı Tom Perez, partinin yeni başkanı oldu

26 Şubat 2017 02:54

ABD'de Demokrat Parti'nin yeni Başkanı Tom Perez oldu. 'Yerleşik düzenin' savunucularından eski Çalışma Bakanı Perez en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Partinin 'yenilikçi kanadını' ABD Kongresi'nin ilk Müslüman üyesi Keith Ellison temsil ediyordu. Başkanlık yarışında ön seçimlerde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olan Vermond Senatörü Bernie Sanders, parti başkanlığı yarışında desteğini Ellison'dan yana kullandı.

Kendisini "sosyalist demokrat" olarak tanımlayan Sanders, partide radikal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunuyordu. Ellison'ı destekleyeceğini yazılı açıklamayla duyuran Sanders, "Soru çok basit: İflas etmiş statükocu mantıkla mı yola devam edeceğiz ya da parti içinde yeniden yapılanmaya giderek, ileri doğru bir adım mı atmaya çalışacağız?" ifadesini kullandı.

Ellison, ABD'de kongre ve başkanlık seçimlerinin kaybedilmesini, Demokrat Partinin ABD halkının tamamına hitap edememesine bağlıyordu.

Demokrat Partinin "işçi sınıfla" ilişkisinin kesildiğini, "elit" kesimin partisi haline geldiğini savunan Ellison, "Demokratlar bu partinin sadece Demokrat Parti için var olmadığını anlaması gerekiyor. Bu parti tüm ABD halkının partisi olmalı." açıklamasıyla parti başkanı seçilmesi halinde izleyeceği politikanın işaretini veriyor.
 

"Yenilikçi kanadın" savları
 

Demokrat Partide 2004'te sesini duyuran "yenilikçi kanat", Demokratların yenilenme sürecine girmesi gerektiğini savunuyordu.

Washington yönetiminin, çıkar gruplarının ve lobilerinin yaptığı büyük bağışlardan sıyrılarak sadece halka hesap vermesi gerektiğini düşünen bu kanat, savaş karşıtı söylemleriyle de öne çıkıyor.

Sanders'ın Demokratların ABD Başkanı adayı olabilmek için Clinton ile rekabet ettiği dönemde adından sıkça söz ettiren yenilikçiler, özellikle sağlık ve eğitim gibi konularda ABD'de sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

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