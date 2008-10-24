ABD’de dedikodular borsayı göçertti

Londra kaynaklı haberlere göre ABD'de Dow Jones endeksinin bugün açılmayabileceği, otomotiv devi GM'in iflas başvurusunda bulunacağı ve piyasalarda yeni bir koordineli faiz indirimi olabileceği yönündeki söylentiler borsalarda yüzde 10'a varan düşüşler yaşanmasına neden oluyor.



Öte yandan ABD'de vadeli işlemlerde Dow Jones yüzde 6.27 kayıpla limite geldiği için işlemler durdu.



Global piyasalarda panik satışlar bugün de devam ediyor. Sabah Asya'da Sony ve Samsung'dan gelen olumsuz haberlerle çakılan Uzakdoğu borsalarını Avrupa ve ABD vadeli işlemler de izliyor. Avrupa'da yüzde 5 civarında olan kayıplar öğle saatlerinde bir anda yüzde 10'lara çıkarken, saat 15.30 itibariyle yüzde 8-9 aralığında dengelendi.



Piyasalardaki olumsuz havanın sürdüğüne ve ekonomik küçülmenin şirketleri etkileyeceği beklentisiyle satışların geldiğine işarete den uzmanlar, bunlara bir de piyasa spekülasyonlarının ve dedikodularının eklenmesinin paniği artırdığını ifade ediyor.



ABD vadeli işlemler durdu



Avrupa'daki yoğun satış dalgası ABD vadeli işlemler piyasasını da vurdu. Satışlarla birlikte Dow future'larında kayıp yüzde 6.27'ye gelirken, sistem otomatik olarak durdu. S&P 500 future'ları da aynı anda yüzde 6.56 değer yitirdi.

