-ABD'DE DE ALKOLE SIKI KURAL WASHINGTON (A.A) - 18.01.2011 - Alkol satışı ve tüketimine yönelik sıkı kuralların olduğu ABD'de, birçok eyalette belirli saatlerden sonra ve pazar günleri içki satışı yasaklanırken, alkol kullanma yaşı ise 21'den başlıyor. ABD'de alkol ile ilgili kurallar eyaletlere ve eyaletlerdeki bölgelere göre farklılık gösteriyor. "Kuru" olarak adlandırılan kent ve bölgelerde, alkol dağıtım ve satımı kesinlikle yasak. Diğerlerinde ise alkolün satılabileceği sürelere dair çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Bazı eyaletler bira ve şarabın marketlerde satılmasına izin verirken, Virginia, Michigan ve Mississippi gibi eyaletlerde damıtılmış içki ve likör ise sadece belirli mağazalarda satılabiliyor. Iowa gibi eyaletlerde de belli bir oranın üzerinde alkol değerine sahip içkiler, eyalet yönetimi altındaki mağazalarda satışa sunulabiliyor. Belediyeler de alkollü içecekler konusunda eyalet kanunlarının ötesinde kendi kural ve düzenlemelerini uygulayabiliyor. -ALKOL TÜKETİM YAŞI 21, AMA İSTİSNALAR DA MEVCUT...- ABD'de alkollü içecekleri satın alma ve kamuya açık alanlarda tüketebilme yaşı genel olarak 21'den başlıyor. Bu rakamla ABD, aslında alkol tüketimine yaş sınırı getiren ülkeler arasında, gençlerin alkol kullanımına başlamasına en geç izin veren ülkelerden biri konumunda. Yaş sınırı, eyaletlere göre bazı değişikler gösterse de bu kuralı uygulamayan eyaletlere belli fonların kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanabiliyor. Bunun yanında, 18 eyalette, 21 yaş altındakilere hiçbir koşulda alkol tüketme izni verilmezken, diğer eyaletlerde 21 yaşından küçüklerin özel tesis ve mülklerde, tıbbi nedenle, büyüklerinin gözetimi altında veya başka nedenlerle alkol tüketmesine imkan verebiliyor. Ancak ABD'de bu yaş sınırına ilişkin tartışmalar da mevcut. Sınırın alkol tüketiminin azaltılmasında etkili olmadığı veya gençler üzerinde ters etki yaptığına yönelik görüşler de mevcut. ABD'de restoran ve barlara gidildiğinde, içki siparişi veren herkesten kimliğini göstermesi isteniyor. Müşterinin kır saçlı olması veya yaşlı göstermesi bile bu kuralın uygulanmasını değiştirmiyor. -BAZI EYALETLERDE PAZAR GÜNÜ ALKOL SATIŞI YOK- Alkol satış ve servisi konusunda da hemen hemen tüm eyaletlerde belirli zaman sınırlamaları olsa da, ayrıntıda bazı farklılıklar bulunuyor. Buna göre, Alabama, Colorado, Kentucky ve Arkansas gibi bazı eyaletlerde pazar günleri alkol satışı kesinlikle yasak. Massachusetts, Delaware, Alaska, Colorado, Iowa, California, Connecticut ve Indiana gibi birçok eyalette, gece belirli saatlerden sonra alkol satışı yapılmıyor. Louisiana, Idaho ve New Jersey gibi eyaletlerde ise alkol satışıyla ilgili saat sınırlaması eyalet bazında bulunmuyor. Alaska gibi nüfus yoğunluğu düşük eyaletlerde alkol yasaları daha esnek, ama bu eyaletlerin "kuru" olan bazı bölgeleri de mevcut. Alabama'nın 26 bölgesi ile Arkansas'ın birçok bölgesinde de alkol satışı tamamen yasak. Tatil mekanı Florida'da bile bar ve restoranlar, saat 01.00 ile 07.00 arasında alkol servisi yapamıyor. Eyaletteki birçok bölgede pazar günleri alkol satışı bulunmuyor. Birçok eyalette sürücü ve yolcuların araç içinde şişesinin ağzı açık olduğu içki bulunduramıyor. Bazılarında ise sürücü dışında, araçtaki diğer yolcuların alkol kullanımına izin veriliyor. -EĞLENCE MERKEZİ NEW YORK'DA GECE İÇKİ SATMAK YASAK...- Her yıl milyonlarca turist çeken, iş ve eğlence merkezi New York şehrini içinde barındıran New York eyaletinde de alkol kısıtlamaları bulunuyor. Eyalette, damıtılmış içkiler ancak perakende satış mağazalarında bulunabiliyor. Bira ve şarap ise normal marketlerde satılıyor. Mağazalar hafta içi sabah 09.00'dan gece yarısına, pazar günleri öğlenden akşam saat 21.00'e kadar içki satışı yapabiliyor. New York eyaletinde, barlar ve restoranlar ise pazartesiden cumartesiye sabah saat 08.00'den ertesi sabah saat 04.00'e kadar alkol servisi yapabiliyor. Eyalette ne yolcu, ne sürücü araçta açık içki şişesi bulundurabiliyor. -GENÇLERİN ALKOL İHLALLERİNE CEZALAR BÜYÜK...- ABD'de alkol yasalarını ihlal edenler, para cezasından hapse kadar çeşitli cezalara çarptırılabiliyor. Çoğu eyalette, 21 yaş altındakilerin araç kullanırken alkollü yakalanmasına "sıfır tolerans" gösteriliyor. Yani, 21 yaş altındakilerin yüzde 0,02 oranının üzerinde alkollü çıkması halinde ehliyetine el konuluyor. 21 yaş üstü için ise alkol oranı yüzde 0.08.