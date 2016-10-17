ABD‘de Cumhuriyetçilerin bürosuna saldırı

ABD‘nin Kuzey Carolina Eyaleti'nin Cumhuriyetçi Parti'nin bürosuna yanıcı madde atıldı. Hillsbourg kent yönetiminden pazar günü yapılan açıklamada, saldırıda can kaybı olmadığı, sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca büronun yanında bulunan binanın duvarına da "Nazi Cumhuriyetçiler kenti terk edin” yazıldığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina teşkilatının önde gelen isimleri saldırıyı "siyasi terörizm” olarak nitelendirdi. Yetkililer, büronun tamamen hasar gördüğü saldırıda, birilerinin ölebileceğine dikkat çekti. Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise saldırıdan rakibi Demokratların adayı Hillary Clinton'ın yanlılarını sorumlu tuttu.

Hillary Clinton ise saldırıyı kınayarak, bunun "kabul edilemeyeceğini” ve kimsenin zarar görmemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kamuoyu yoklamalarında Clinton önde

ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılacağı 8 Kasım'a az bir süre kala yapılan son kamuoyu yoklamalarında ibre Demokratların adayı Hillary Clinton'ı gösteriyor. NBC televizyon kanalı ile Wall Street Journal tarafından yaptırılan ve sonuçları Pazar günü açıklanan kamuoyu yoklamasına göre Clinton'ın yüzde 48, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ise yüzde 36 oy alacağı tahmin ediliyor.

Bu sonuçlar karşısında Donald Trump, çok sayıda kadını taciz ettiğine ilişkin iddiaların medyasında yer alması nedeniyle medyayı manipülasyon ile suçladı. Trump twitter üzerinden seçim sonuçlarının meşruluğunu sorgulayan mesajlar gönderdi. Trump twitter üzerinden gönderdiği bir mesajda "bu seçim yolsuzluk yapan Hillary'i destekleyen yalancı ve sahtekar medya tarafından yönlendiriliyor, hatta bir seçim sandığında da bu böyle – üzücü” dedi. ID: 787699930718695425

Başkan yardımcılığı için Cumhuriyetçilerden aday olan Mike Pence'in 8 Kasım'da sandıktan çıkacak sonuçları kabul edeceklerine dair güvence verdi.

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dpa/Reuters/AFP, JD/BÖ