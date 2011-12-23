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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçiler uzlaştı WASHINGTON (A.A)

23 Aralık 2011 09:44

-ABD'de Cumhuriyetçiler uzlaştı WASHINGTON (A.A) - 23.12.2011 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve Meclis'teki Cumhuriyetçi üyeler, orta gelirli 160 milyon Amerikalı çalışanın maaşlarındaki vergi indirimlerinin kısa vadeli uzatılması yönünde uzlaştı. Vergi indirimlerinin süresinin iki aylığına uzatılmasını içeren ve Senato'da geçen hafta sonu kabul edilen tasarıya bir türlü razı olmayan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Barack Obama ve Demokrat Kongre üyelerinin yanısıra, Senato kanadındaki Cumhuriyetçilerden de gelen baskılar karşısında geri adım attı. Böylece, yıl sonuna kadar çözüm bulunmaması halinde, 1 Ocak'tan itibaren orta gelirli Amerikalıların maaşlarında yüzde 2 oranında vergi artışına neden olabilecek olan ve ABD'de bir süredir gündemi meşgul eden anlaşmazlık giderilmiş oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner, vergi indirimleri konusunda partisi içerisinde varılan uzlaşmayı düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. ''Tam olarak istedikleri şekilde olmasa da, Amerikan halkı için doğru olanı yaptıklarını'' ifade eden Boehner, Cumuhriyetçiler ve Demokratlar arasında günlerdir süren tartışma hakkında da, ''siyasi açıdan dünyadaki en akıllıca şey olmayabilir'' itirafında bulundu. Senato'da geçen Cumartesi kabul edilen tasarının çok küçük değişiklikler içeren bir versiyonu olan düzenlemenin, şimdi bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'da, sadece birkaç üyenin katılımının yeterli olacağı sesli oylama yöntemiyle oylamaya sunulması öngörülüyor.  Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama da, Kongre üyelerini, tatilden döndükten sonra, vergi indirimleri ve işsizlik sigortasının tüm 2012 yılını kapsayacak şekilde uzatılması üzerinde gecikmeden çalışmayı sürdürmeye çağırdı. Boehner ve Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid arasında varılan anlaşma uyarınca, her iki parti, tüm bir yılı kapsayacak bir düzenlemenin oluşturulması yönünde çalışma yapmaları için temsilciler atayacak.

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