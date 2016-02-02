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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçiler arasındaki ilk ön seçimde Trump kaybetti

Seçimden önce yapılan anketlerde, Cumhuriyetçi aday adaylarından milyarder iş adamı Donald Trump az farkla rakiplerinin önünde görünüyordu

02 Şubat 2016 09:00

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan 45. başkanlık seçimlerinin adaylarını belirleme süreci, Iowa eyaletindeki ön seçimlerle başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ryalette Cumhuriyetçi aday adayı Ted Cruz, partisindeki rakiplerini geride bırakarak Iowa'daki Cumhuriyetçi delegeleri kazanmış oldu.

Seçimden önce yapılan anketlerde, Cumhuriyetçi aday adaylarından milyarder iş adamı Donald Trump az farkla rakiplerinin önünde görünüyordu.

Ön seçimlerde başkanlık seçimine katılacak Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adayları belirleniyor.

Iowa eyaleti, diğer eyaletlerdeki seçim ivmesini etkilemesi açısından önem taşıyor.

1972'den bu yana Iowa'da ilk üçe giremeyen hiçbir aday, başkan seçilemedi.

Ön seçimlerin yapıldığı ilk yer olan Iowa, yaklaşık 3 milyon nüfuslu ve ağırlıklı olarak beyazların yaşadığı bir eyalet.

Demokrat Parti'nin oylarının sayımı ise devam ediyor.

İlk sonuçlar Demokrat Parti başkan aday adaylarından Hillary Clinton ile Bernie Sanders'in başabaş gittiğini gösteriyor.

ABD'de ön seçimler yaz aylarında son bulacak ve partiler başkan adaylarını Temmuz ayı sonuna kadar açıklamış olacak.

 

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