-ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Huntsman yarıştan çekildi WASHINGTON (A.A) - 16.01.2012 - ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Jon Huntsman yarıştan çekildiğini açıkladı. Eski Utah Valisi ve ABD'nin eski Pekin Büyükelçisi Huntsman, partinin bir sonraki ön seçiminin yapılacağı South Carolina'da kameraların karşısına çıkarak, yarıştan çekildiğini ve adaylardan eski Massachusetts Valisi Mitt Romney'yi destekleyeceğini bildirdi. Partinin ılımlı kanadında yer alan Huntsman'ın çekilme kararı ve kendisi gibi ılımlı bir Cumhuriyetçi olarak nitelenen Mitt Romney'ye desteğinin, Cumhuriyetçi Parti'nin Iowa ve New Hampshire'daki ilk iki ön seçimini kazanarak, adaylar arasında en fazla öne çıkan isim olan Romney'nin avantajına olabileceği yorumları yapılıyor. Huntsman açıklamasında, ''Başkanlık için kampanyamız sona eriyor, ancak daha iyi bir Amerika için kampanyamız devam ediyor. Şu anda parti olarak, (ABD Başkanı) Barack Obama'yı mağlup edebilecek en iyi donanıma sahip adayın arkasında birleşmemizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda aramızdaki görüş ayrılıkları ve mesafeye rağmen, bu adayın eski Massachusetts Valisi Mitt Romney olduğu düşüncesindeyim'' diye konuştu. Kalan adaylara da birbirlerine saldırmaya son vermeleri çağrısında bulunan Huntsman, adaylar arasındaki bu tür saldırgan politik söylemlerin partinin amaçlarına yarar sağlamadığını söyledi. Huntsman, Iowa'daki ilk ön seçime, şansı olmadığını düşünerek katılmamış ve tüm kaynaklarını ön seçimlerin ikinci durağı olan New Hampshire için seferber etmişti. Buna rağmen Huntsman, New Hampshire'da da ancak üçüncü gelebilmişti. Cumhuriyetçi adaylar arasında ülke çapında yapılan anketlerde de hep en alt sıralarda yer alan Huntsman'ın, South Carolina'da bu hafta yapılacak ön seçimlerde de fazla bir başarı göstermesi beklenmiyordu. Huntsman'ın Obama döneminde Pekin Büyükelçiliği yapmış bir isim olmasının, özellikle muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında ona karşı bir güvensizlik hissi oluşmasına yol açtığı değerlendirmeleri yapılıyor.