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Dünya

ABD'de çocuk pornosu operasyonu

ABD’nin New York kentinde son yılların en büyük çocuk pornosu operasyonu gerçekleştirildi

22 Mayıs 2014 12:27

ABD'nin New York kentinde düzenlenen çocuk pornosu operasyonunda 71 kişi tutuklandı. Tutukular arasında bir polis müdürü ve bir haham da var.

1'i kadın 71 kişi internet üzerinden çocuk istismarı içeren dosyalar paylaştıkları için tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, bir polis müdürü ve pilotun yanı sıra bir de hahamın bulunduğu açıklandı.

Basın toplantısı düzenleyen müfettişler de bu duruma dikkat çekti: “Opreasyon bu tür sapkınlıklara kalkışanlarla ilgili basmakalıp yargıları da değiştirecek. Zanlıların hiçbiri işsiz güçsüz serseriler değil. Aralarında polis memurları, bilgisyara mühendisleri, mimarlar var...”

Operasyonun, mart ayında çocuk pornosu paylaştığı için Brooklyn'de tutulanan Haham Samuel Waldman'ın yakalanmasının ardından başlatıldığı açıklandı. Operasyon kapsamında yüzlerce bilgisayar, tablet, telefon ve hard diske el koyuldu.

Zanlılar, suçlu bulundukları takdirde 7 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. 

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