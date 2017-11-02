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Dünya

ABD'de çocuk istismarı pasaporta işlenecek

Çocuk istismarı suçlularının, pasaportlarının iptal edileceği ve durumlarına ilişkin "tanıtıcı" bilgilerin yer alacağı yeni pasaportlar verileceği bildirildi

02 Kasım 2017 22:17

ABD'de çocuk istismarcılarının suçları pasaportlarına işlenecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilenlerin pasaportlarının iptal edileceği ve durumlarına ilişkin "tanıtıcı" bilgilerin yer alacağı yeni pasaport için başvurusu yapmalarının gerekeceği bildirildi.

Açıklamada, çocuk istismarcılarına verilecek pasaportun arka kapağının iç tarafında, "Hamili, reşit olmayan kimseye karşı cinsel istismardan suçlu bulunmuştur ve (ABD yasası uyarınca) cinsel suçlu kategorisinde yer almaktadır." ibaresinin yer alacağı kaydedildi.

Çocuk istismarı suçlularının, farklı seyahat belgelerine de sahip olmayacağının altı çizildi.

ABD pasaportlarını veren Dışişleri Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden isimleri alınır alınmaz ilgili kişilere tebliğde bulunulacağını belirtti.

Uygulamadan etkilenecek pasaport sahiplerinin, yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut pasaportlarıyla yurt dışına gidebileceği kaydedilirken göçmenlik ve iç güvenlik görevlilerinin bu listeyi ne zaman oluşturacağı henüz açıklanmadı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, pasaportlarda yer alacak ifadenin, söz konusu kişilerin ABD'den çıkışını engellemeyeceği ve pasaportların geçerlilik süresini etkilemeyeceğini belirtti.

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