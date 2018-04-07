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Dünya

ABD'de cinsel istismarla suçlanan vekil istifa etti

Birkaç ay önce Farenthold'un Lauren Greene adlı yardımcısı patronunu "cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemeye vermişti

07 Nisan 2018 12:16

ABD Temsilciler Meclisi Teksas vekili Cumhuriyetçi Blake Farenthold, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından Kongredeki görevinden istifa etti.

Yazılı bir açıklamayla istifasını duyuran Farenthold, ülkesine hizmet etmenin yeni yollarını aramanın vaktini geldiğini belirtti.

Hakkındaki iddialara değinmeyen Farenthold, kendisini cinsel tacizle suçlayan eski yardımcısı ile 84 bin dolar karşılığında anlaşma yapmak ve bu parayı vergi mükelleflerinin vergilerinden karşılamakla suçlanıyordu.

Blake Farenthold'un istifasının ardından bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Steve Stivers, Kongre üyesinin söz konusu 84 bin doları geri ödemesini beklediklerini ifade etti.

Birkaç ay önce Farenthold'un Lauren Greene adlı yardımcısı patronunu "cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemeye vermiş, Cumhuriyetçi vekil ise iddiaları reddetmesine rağmen "uygunsuz davranışlarından" dolayı özür dilemişti.

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