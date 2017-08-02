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ABD'de Çin konsolosluğuna 17 el ateş edildi, saldırgan intihar etti

Çin konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti

02 Ağustos 2017 12:14

ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Çin konsolosluğu binasına ateş açıldı, ateş açan kişi ardından intihar etti.

GazeteDuvar'ın Xinhuanet sitesinden derlediği habere göre,  polis saldırıda herhangi can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’nden Michael Lopez saldırının konsolosluk açık değilken gerçekleştiği bilgisini verdi. Lopez’e göre konsolosluk binasına çok kez ateş edildiği de gelen bilgiler arasında.

Çin konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti ve ABD yetkililerinden binanın ve binada çalışan diplomatların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çin, açıklamasına olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını da istedi.

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