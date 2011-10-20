ABD'de çiftlikten kaçan hayvanları katlettiler

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Yetkililer, Muskingum kasabasındaki egzotik hayvan çiftliğinde tutulan hayvanların, çiftliğin sahibi Terry Thompson tarafından kafeslerinden çıkarıldığını ve Thompson’ın hayvanları serbest bıraktıktan sonra intihar ettiğini açıkladı.Uzun menzilli silahlarla kasaba etrafındaki tarlaları ve ormanlık alanı inceleyen ekipler, 48 hayvanı tüfekle vurarak öldürdü, 6 hayvanı ise canlı yakalamayı başardı. Öldürülen hayvanlar arasında türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 18 Bengal kaplanı, 17 aslan, 6 siyah ayı, 2 boz ayı, 1 babun ve dağ aslanları bulunuyor. Hayvanlar kaçtıkları egzotik hayvan çiftliğine gömülürken, canlı ele geçirilen 3 leopar, 1 boz ayı ve 2 maymun ise Columbus Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Öte yandan, bir kurdun operasyondan sonra ölü bulunduğu, bir maymunun ise hala kayıp olduğu bildirildi.Hayvanların sakinleştirici iğneyle uyuşturulmamasının nedenini açıklayan yetkililer, son derece agresif hareket eden hayvanların iğne etkisini göstermeden kaçma olasılıklarının bulunduğunu, bu nedenle tüfekle vurulduklarını kaydetti.Columbus Hayvanat Bahçesi’nin eski müdürü Jack Hanna, Muskingum’da kaçışan hayvanların oluşturduğu görüntüyü "Nuh’un Gemisi"ne benzetirken, güvenlik güçlerinin hayvanları vurma kararını onayladığını, ancak Bengal kaplanlarının ölümünün çok üzücü olduğunu söyledi. Kaçak hayvanları yakalama operasyonu sırasında bölgedeki okullar kapatıldı, aileler çocuklarını ve evcil hayvanlarını evde tutmaları konusunda uyarıldı.Bölge sakinleri, yollara konulan "Dikkat egzotik hayvan" ve "Aracınızı terk etmeyin" yazılı levhalar aracılığıyla da temkinli davranmaya çağrıldı. ABD’nin Ohio eyaleti egzotik evcil hayvanlar konusunda sınırlamaların en az olduğu ve bu hayvanların saldırılarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların en sıklıkla yaşandığı eyaletlerden biri olarak biliniyor.