"ABD'de CEO'lar Trump'ı istemiyor"

ABD'de CEO'ların çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump yerine, Demokrat Partili Hillary Clinton'ın ABD Başkanı olmasını istiyor.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde büyük firmaların CEO'larının çoğunluğu, Cumhuriyetçi eğilimlerine rağmen, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı iş adamı Donald Trump yerine, Demokrat Parti'nin olası adayı Hillary Clinton'u destekleyeceğini açıkladı.

ABD'de büyük firmaların CEO'ları, 8 Kasım Salı günü yapılacak ve ülkenin 45'inci başkanının belirleneceği seçim sonucunda, Beyaz Saray'da Trump yerine Clinton'u görmek istiyor.

Fortune dergisinin küresel ölçekli ilk "500 listesi"ndeki firmaların üst düzey yöneticileri arasında yaptığı bir araştırmada, Başkanlık seçimlerinde yöneticilerin yüzde 58'inin Clinton'u, yüzde 42'sinin Trump'ı desteklediği ortaya çıktı.

CEO Daily'nin 300 okuyucusu arasında yaptığı araştırmada ise araştırmaya katılanların yüzde 69'u Demokrat Partili Clinton'ı desteklediğini belirtirken, Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 31'de kaldı.

CEO'ların çoğunluğunun Trump'a karşı olmalarının en büyük nedenlerinden biri olarak, Trump'ın başkan seçilmesi halinde uluslararası ticari engelleri artırma yönündeki açıklaması gösteriliyor.

Bu arada, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmasının kesinleşmesinin ardından Demokrat Parti'nin adayı Clinton, seçim kampanyasına finans sektöründen topladığı bağışlarda büyük bir artış sağladı.