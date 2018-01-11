ABD'de çamur sellerinde 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların çamur sellerine neden olduğunu bildirildi. Sellerde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinde yetkili Dave Zaniboni, eyaletin güneyinde aralık ayında çıkan yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtti.

​Sputnik'te yer alan habere göre, şiddetli yağışların neden olduğu çamur sellerinde ölü sayısı 15'e ulaşırken, 25 kişinin yaralı olduğu, 50'nin üzerinde kişinin ise mahsur kaldıkları yerlerden helikopterle kurtarılmayı bekliyor.

Montecito semtinde oluşan sellerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur seli altında kaldığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını vurgulayan Zaniboni, kurtarılan bazı kişilerin tamamen çamura gömülmüş olduğunu dile getirdi.