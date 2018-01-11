T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de çamur sellerinde 15 kişi hayatını kaybetti

Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışlarının neden olduğu çamur sellerinde 25 kişi yaralandı, çok sayıda kişi de mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmayı bekliyor

11 Ocak 2018 00:00

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların çamur sellerine neden olduğunu bildirildi.  Sellerde 15 kişinin hayatını kaybettiği,  25 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinde yetkili Dave Zaniboni, eyaletin güneyinde aralık ayında çıkan yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtti.

​Sputnik'te yer alan habere göre, şiddetli yağışların neden olduğu çamur sellerinde ölü sayısı 15'e ulaşırken, 25 kişinin yaralı olduğu, 50'nin üzerinde kişinin ise mahsur kaldıkları yerlerden helikopterle kurtarılmayı bekliyor.

Montecito semtinde oluşan sellerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur seli altında kaldığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını vurgulayan Zaniboni, kurtarılan bazı kişilerin tamamen çamura gömülmüş olduğunu dile getirdi.

 

ETİKETLER

ABDçamur seli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24